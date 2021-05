Elon Musk, szef i twórca Tesli zapytał na Twitterze, czy spółka powinna akceptować płatności w dogecoinie, donosi Reuters.

- Chcecie żeby Tesla akceptowała dogecoina? – napisał we wtorek Musk na swoim koncie na Twitterze, które obserwuje prawie 54 mln ludzi.

Elon Musk, fot. Britta Pedersen / ddp images / Forum

Twórca i szef Tesli to w ostatnim czasie główny sprawca wahań cen dogecoina, kryptowaluty, która powstała dla żartu. Na początku roku wypowiadał się o niej ironicznie. W lutym przekonywał, że jego wpisy dotyczące dogecoina były żartami, a także, że “najbardziej zabawnym i ironicznym wynikiem byłoby to, gdyby dogecoin stał się walutą Ziemi w przyszłości”. Potem dawał do zrozumienia, że traktuje kryptowalutę poważnie. Wartość dogecoina zaczęła wówczas szaleńczy rajd wzrostowy. W ostatni weekend kurs kryptowaluty tąpnął po tym jak podczas występu w programie “Saturday Night Live” Musk określił dogecoina jako „szwindel”.

Reuters przypomina, że niedawno SpaceX, spółka kosmiczna Elona Muska, ogłosiła, że będzie akceptować płatności w dogecoinie. Z jej usług nie korzystają jednak zwykli konsumenci, w przeciwieństwie do Tesli, która sprzedaje elektryczne auta.

Dogecoin drożeje we wtorek o 0,6 proc. do 0,523443 USD. Rekordowo drogi był 8 maja, notowano go wówczas po 0,740796 USD. Pomimo obniżki kursu jest obecnie o prawie 11 tys. proc. droższy niż na początku roku.