Myślimy o zdrowiu konsumenta

Przyzwyczailiśmy się do tego, że rynek dynamicznie się zmienia. Jednak to, co wydarzyło się przy okazji pandemii COVID-19, jej oddziaływanie na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne ludzi, nie jest podobne do żadnych wcześniejszych doświadczeń. Zmiana trybu pracy, zachowań konsumentów i przyspieszona transformacja cyfrowa w wielu firmach wprowadziły wielką rewolucję.

Cena produktów przestała być kluczowym aspektem przy naszych codziennych wyborach. Konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i skład produktów, pochodzenie marki, wartości, etyczność, oraz wpływ na środowisko. Podchodzą do swoich wyborów bardziej świadomie niż kiedykolwiek. Są niezwykle wymagający i wyczuleni na wszelkie marketingowe chwyty, co nas niezmiernie cieszy.

Na rynku nie będzie miejsca dla tych, którzy ulegają chwilowym trendom. Przetrwają tylko ci autentyczni – podkreśla Antoni Krokowicz, członek zarządu Genactiv Trade sp. z o.o.

W Genactiv, od początku istnienia firmy, niezależnie od trendów i zawirowań na rynku trzymamy się naszego DNA: „Matka natura daje początek temu, co najważniejsze, a Genactiv temu, co najlepsze”. Nie ulegamy modom i nie produkujemy suplementów pod dany trend, co absolutnie odróżnia nas od innych producentów. Koncentrujemy się przede wszystkim na samej substancji, tworząc z niej produkty najwyższej jakości. Wiemy, że w naszych rękach trzymamy prawdziwy skarb matki natury. Jesteśmy przekonani, że to ona jest najlepszym architektem i dlatego w żaden sposób nie poprawiamy jej kreacji.

Przez ostatnie dwie dekady żmudnie przecieraliśmy szlaki w świecie nauki i doskonaliliśmy naszą technologię produkcji suplementów i dermokosmetyków, wytwarzanych z colostrum bovinum i mleka klaczy. Od początku czuliśmy, że trafiliśmy na coś wyjątkowego, mającego ogromny potencjał dawania ludziom zdrowia. Wiedzieliśmy, że należy ten potencjał odkryć, poznać, zrozumieć i dopiero na końcu wypromować. Nasze chronione patentem procesy pozyskiwania tych życiodajnych substancji maksymalnie chronią ich biologiczną aktywność, co umożliwia nam osiągnięcie najwyższej jakości dla naszych klientów, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych.

Prowadzimy naszą firmę z autentyczną pasją i misją. Klienci to doceniają. Wiedzą, że nie ma na rynku innego eksperta w tej dziedzinie. Chcemy jeszcze bardziej rozszerzać świadomość konsumenta dotyczącą darów natury, jakimi są colostrum i mleko klaczy. W tym celu przeprowadzamy obejmującą zasięgiem całą Polskę kampanię marketingową pod hasłem: „Genactiv. Twój plan na zdrowie”.