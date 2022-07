Na chińskiej giełdzie są okazje

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Mimo wysokiej inflacji i strachu przed recesją, które pogorszyły sentyment do większości globalnych spółek, akcje w Chinach są atrakcyjne — mówią analitycy UBS.

Specjaliści szwajcarskiego banku uważają, że presja inflacyjna powstrzyma zachodnie banki centralne przed powrotem do bardziej gołębiej polityki pieniężnej. Oznacza to, że wycena większości globalnych akcji pozostanie za wysoka. Mimo to na giełdzie w Chinach będzie można znaleźć wyjątki, walory niedowartościowane o dużym potencjale i dobrych perspektywach wzrostu na kolejne 12 miesięcy.