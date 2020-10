Nadal rośnie produkcja aluminium w Chinach

We wrześniu kontynuowana była wzrostowa seria produkcji aluminium w Chinach, a dzienna produkcja ustanowiła nowy rekord, informuje Reuters.

Według danych Narodowego Biura Statystycznego, we wrześniu chińskie huty wyprodukowały 3,16 mln ton tzw. pierwotnego aluminium. To o 7,9 proc. więcej niż przed rokiem, ale nieco mniej niż rekord z sierpnia na poziomie 3,171 mln ton. Jednak poprzedni miesiąc miał o jeden dzień produkcyjny więcej niż we wrześniu, dlatego dzienna produkcja ustanowiła nowy rekord na poziomie 105,33 tys. ton.