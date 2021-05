Nadchodzi przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń

Możemy potencjalnie znajdować się w przełomowym punkcie powojennej historii gospodarczej: u progu przełamania wieloletniego trendu spadku udziału wynagrodzeń w PKB.

Inflacja to dziś najbardziej rozgrzewający temat ekonomiczny. Ceny przyspieszają na całym świecie, choć w różnym stopniu na różnych rynkach. Wraz z tym trendem w naturalny sposób rodzi się pytanie: jak zareagują wynagrodzenia? Czy mamy do czynienia z początkiem trwałego wzrostu presji płacowej? Możemy potencjalnie znajdować się w przełomowym punkcie powojennej historii gospodarczej: u progu przełamania wieloletniego trendu spadku udziału wynagrodzeń w PKB. Wzrost cen i wzrost płac mogą wzajemnie się napędzać, co do pewnego punktu może być dla zdecydowanej większości obywateli pozytywnym zjawiskiem.