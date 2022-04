Nadciąga fala sekurytyzacji

Sekurytyzacja to jedna z technik finansowych, z której korzystają przede wszystkim instytucje finansowe. Polega ona na emisji dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami, którymi są najczęściej wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych, pożyczek konsumenckich na różnego rodzaju zakupy, należności z tytułu umów leasingowych itp. Sprzedawane aktywa dają prawo do należności, które zostaną w przyszłości spłacone. Spółki specjalnego przeznaczenia, będące niezależnymi podmiotami nabywającymi te należności, emitują na ich podstawie papiery wartościowe i sprzedają je na rynku finansowym. Tego rodzaju papiery wartościowe są nazywane Asset Backed Securities (ABS) – to tzw. papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Tego rodzaju emisje należą do najbezpieczniejszych dla inwestora kapitałowego i są stosunkowo tanim źródłem pozyskiwania kapitału. W przypadku, gdy wierzytelności przekazane do sekurytyzacji są obarczone ryzykiem, agencja ratingowa bada taki portfel i określa dodatkowe zabezpieczenia.