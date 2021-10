O tym, ze content ma moc nie trzeba nikogo przekonywać. Jest ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem, powodującym, że efektywnie docieramy do klientów. Czasem jednak, jak we wszystkich działaniach robimy błędy. Jakie są najczęściej popełniane błędy w działaniach content marketingowych? Zapytaliśmy o to Urszulę Niepewną, Content Marketing Team Leader w Webankieta.

Opinia ekspertaUrszula Niepewna, Content Marketing Team Leader, WebankietaZauważam dwa podstawowe błędy w działaniach content marketingowych. Pierwszym z nich jest tworzenie treści na podstawie tego „co nam się wydaje”, a nie realnych oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Zamiast zapytać ich o preferencje, (co przecież jest obecnie bardzo proste dzięki narzędziom takim jak np. ankiety online) zgadujemy i co za tym idzie tworzymy treści, które nie generują ani zainteresowania, ani leadów.Drugim błędem jest brak mierzenia efektów naszych działań. Wielu autorów treści w ogóle nie śledzi tego, jak odbierane są artykuły lub ile leadów zostało pozyskanych z konkretnych tytułów. A przecież wystarczyłoby zadanie prostego pytania: czy artykuł się podobał. Tylko na podstawie głosu czytelników i mierzenia efektów swoich działań, jesteśmy w stanie tworzyć wysokiej jakości, spersonalizowane i przynoszące zyski treści.