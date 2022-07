Najgorszy kwartał dla złota od ponad roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W bieżącym tygodniu notowania złota kierują się na południe. Cena tego kruszcu w rezultacie dociera już do okolic 1815 USD za uncję, czyli do najniższych poziomów od około pół miesiąca. Tym samym, notowania złota po raz kolejny zbliżają się do okolic 1800 USD za uncję, czyli do ważnej technicznej oraz psychologicznej bariery na rynku tego kruszcu. Dla złota kończący się właśnie kwartał jest najgorszy od I kwartału 2021 roku, czyli od ponad roku.

Wspomniana bariera będzie na rynku złota testem siły strony podażowej i popytowej. Z jednej strony, fakt, że już po raz kolejny notowania kruszcu znajdują się w rejonie 1800 USD za uncję, świadczy o tym, że ceny złota nie mają siły na dynamiczne odbicie w obliczu wciąż silnego amerykańskiego dolara.