Najlepszy tydzień złota w tym roku

Złoto drożało w tym tygodniu dzięki spadkowi rentowności obligacji USA, co czyniło je mniej konkurencyjnymi dla kruszcu.

Obligacje USA drożały dzięki zapewnieniu przez Fed utrzymania gołębiej polityki. Wraz ze spadkiem ich rentowności słabł dolar, co powodowało, że złoto było tańsze dla kupujących w innych walutach. W piątek wzrostowi ceny złota pomagały także doniesienia o planowanym imporcie ok. 150 ton złota przez Chiny w najbliższych miesiącach. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z czerwcowych kontraktów rósł o 0,8 proc. do 1780,20 USD. Przez tydzień złoto zdrożało o 2 proc.