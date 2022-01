Krzysztof Kończal prezes Supravis Dewiza, która od lat przyświeca naszym ambitnym celom brzmi „Opakowania godne zaufania”, aby nasi klienci, kontrahenci i współpracownicy czuli, że swoje sprawy powierzają w dobre ręce.

Supravis jest obecny na rynku od 1985 r. Produkuje opakowania do świeżej żywności wykorzystując najnowsze technologie. W Bydgoszczy, na terenie siedziby firmy, na powierzchni ponad 13 hektarów, zlokalizowane są hale produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m kw., w których działa kilkadziesiąt zautomatyzowanych linii i urządzeń. Możliwości produkcyjne firmy Supravis osiągają 25 tys. ton rocznie.

Supravis to firma ze 100-procentowym polskim kapitałem. Jednocześnie realizuje politykę sprzedaży o zasięgu globalnym, co potwierdza eksport wyrobów firmy do ponad 50 krajów. Sprzedaż eksportowa stanowi ponad 60 proc. obrotów, głównie w Europie, ale systematycznie zwiększają się udziały sprzedaży na innych kontynentach. Najwyższy poziom produkcji potwierdza prestiżowy certyfikat BRC Packaging.