Największa kwartalna przecena bitcoina od ponad dekady

Inwestorzy pozbywali się bitcoina po tym jak w mijającym kwartale w świecie kryptowalut doszło do kilku spektakularnych katastrof, przede wszystkim „bezpiecznych” stablecoinów, które przyniosły wielkie straty inwestorom i entuzjastom wirtualnych pieniędzy. Dodatkowo kryptowaluty okazały się mało odporne na kończenie polityki taniego pieniądza przez banki centralne, a także przecenę spółek technologicznych, z notowaniami których okazały się mocno skorelowane.

W czwartek kurs bitcoina spada o 3,7 proc. do 19266,47 USD. W listopadzie ubiegłego roku był rekordowo wysoki, zbliżał się do 69 tys. USD. Najtańszy w tym roku był niespełna dwa tygodnie temu, kiedy kurs spadał do 17600 USD.