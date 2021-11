Ropa taniała wyraźnie w środę po publikacji „niedźwiedzich” danych o zapasach w USA oraz z powodu rosnącej presji na OPEC+ na zwiększenie podaży.

Na nowojorskiej giełdzie towarowej kurs ropy WTI spadał nawet o 3,9 proc. po wiadomości, że zapasy surowca w USA okazały się aż o połowę większe niż prognozowano. Ropa taniała także w związku z wezwaniem OPEC+ przez kilka krajów, w tym USA, przed czwartkowym wirtualnym spotkaniem członków kartelu, do szybszego zwiększania podaży.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy z grudniowych kontraktów spadał o 3,6 proc. do 80,86 USD. W handlu posesyjnym ropy nadal taniała. Obecnie kurs baryłki idzie w dół o 4,4 proc. do 80,21 USD. Ropa Brent ze styczniowych kontraktów staniała do 82,12 USD.