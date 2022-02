Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) skorzystał na globalnym niedoborze chipów, których jest największym producentem w Chinach, informuje Reuters.

Spółka zwiększyła sprzedaż w ubiegłym roku o 39 proc. do 5,4 mld USD. To największa dynamika jej wzrostu od ponad dekady. Zysk wzrósł czterokrotnie do 1,4 mld USD.