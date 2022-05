Obecnie Tether tanieje o 1,4 proc. i notowany jest po 0,9863 USD. Wcześniej słabł nawet do 0,96 USD. Przecena największego stablecoina tłumaczona jest krachem jej mniejszego rywala, terraUSD. Vijay Ayyar, szef giełdy kryptowalut Luno powiedział CNBC, że słabość Tethera to wynik „napędzanego spekulacją strachu”.

Stablecoiny miały być odpowiedzią na problem wielkiej zmienności notowań kryptowalut, która znacząco utrudniała ich wykorzystywanie w normalnym życiu, przypomina CNBC. Ich oparcie na realnych zasobach dolarów miało zapewnić, że użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie i w dowolnej chwili zamienić kryptowalutę na realne pieniądze. W przypadku Tethera, organizacji stojącej za stablecoinem o tej samej nazwie, układ zawarty z prokuratorem generalnym Nowego Jorku ujawnił, że zabezpieczeniem stablecoina nie jest tylko dolar, ale szereg aktywów, m.in. papiery komercyjne, co wywołało zaniepokojenie. W czwartek szef technologiczny Tethera Paolo Ardoino zapewniał, że posiadacze stablecoina bez problemu mogą go wymienić w stosunku 1 do 1 za dolara. Wskazał, że w ciągu ostatnich 24 godzin bez problemu wycofano już ok. 300 mln tokenów.