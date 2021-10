Największy wzrost Nasdaq od sierpnia

Huśtawka nastrojów na amerykańskich rynkach akcji trwa. Dow Jones zyskał 0,9 proc. i odrobił prawie całą stratę punktową z poniedziałku. S&P500 wzrósł o 1,1 proc. To już jego czwarta sesja z rzędu zakończona zmianą o ponad 1 proc. w górę lub dół. Tak dużej zmienności nie notował od listopada ubiegłego roku. Nasdaq, który w poniedziałek stracił 2,1 proc., dzień później wzrósł o 1,3 proc., najmocniej od sierpnia.

Amerykańskie rynki akcji odreagowały przecenę z poprzedniej sesji. Inwestorzy kupowali przede wszystkim papiery wzrostowych spółek nowych technologii, które dzień wcześniej były mocno wyprzedawane w związku ze wzrostem rentowności obligacji. We wtorek rentowności obligacji nadal rosły, ale inwestorzy nie zwracali na to już uwagi koncentrując się na niskich cenach. Problem zbliżającego się momentu wyczerpania możliwości finansowania rządu USA także zszedł na drugi plan. Pomogła w tym agencja ratingowa Moody’s, która wskazała, że Demokraci mogą w ostateczności względnie łatwo podwyższyć limit zadłużenia dzięki manewrowi pozwalającemu zrobić to zwykłą większością głosów w Senacie. Opublikowane we wtorek dane makro wywołały mieszane nastroje. Deficyt handlowy USA w sierpniu okazał się rekordowy, a aktywność sektora usług we wrześniu wbrew oczekiwaniom wzrosła. Istotne znaczenie będzie miał jednak dopiero piątkowy raport z rynku pracy.