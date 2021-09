Największy wzrost S&P500 od trzech tygodni

S&P500 wzrósł w środę o 0,85 proc., Dow Jones zyskał 0,7 proc., a Nasdaq kończył dzień zwyżką o 0,8 proc. przerywając serię pięciu spadków z rzędu.

Na amerykańskich rynkach akcji dominował w środę popyt. Inwestorzy nie zwracali uwagi na słabsze dane makro w Chinach i USA i kupowali przede wszystkim akcje spółek, które będą korzystały z poprawiającej się sytuacji gospodarczej. Głównym motorem rynku były spółki naftowe. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost notowań ropy po informacji o spadku jej zapasów w USA do najniższego poziomu od dwóch lat. 9 z 10 najmocniej drożejących w środę spółek z S&P500 to przedstawiciele tej branży. Wzrost apetytu na ryzyko pokazywały rosnące rentowności obligacji skarbowych i słabnięcie dolara.