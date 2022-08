Publikowany przez Conference Board wskaźnik wzrósł w sierpniu do 103,2 z 95,3 w lipcu. Ekonomiści oczekiwali wzrostu wskaźnika, ale do 97,4.

Wzrósł optymizm konsumentów co do oczekiwanego za sześć miesięcy stanu gospodarki. Odsetek uznających jako dobre warunków biznesowych wzrósł do 19,2 proc. z 16,3 proc. w poprzednim badaniu.

Ekonomiści wiążą poprawę nastrojów z oznakami słabnięcia inflacji.