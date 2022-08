Wskaźnik oczekiwań eksporterów spadł w sierpniu do minus 2,7 z minus 0,4 proc. w lipcu.

Choć niemiecki eksport wzrósł do rekordowej wartości w czerwcu, to głównie spowodowane było to inflacją. Niemieccy eksporterzy także muszą liczyć się z szybko rosnącymi kosztami, których nie są w stanie w pełni przerzucić na klientów, podkreślił Volker Treier, szef komórki handlu zagranicznego w niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.