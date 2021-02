Eksporterzy z przemysłu Niemiec są w doskonałych nastrojach z powodu poprawy koniunktury w Chinach oraz ożywieniu przemysłu USA, informuje Reuters.

Instytut Ifo podał we wtorek, że wskaźnik nastrojów eksporterów wzrósł w lutym do 10,7 pkt. i jest najwyżej od września 2018 roku. To trzecia z rzędu zwyżka jego wartości. W styczniu wynosił 7,5 pkt.