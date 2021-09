Naukowcy ustalili granice lodowca na Uralu

Po zniknięciu śniegu rosyjscy naukowcy ustalili granice największego na Uralu Polarnym lodowca IGAN.

Jeszcze nigdy śnieg na lodowcu nie topił się w takim tempie — napisał norweski portal The Barents Observer. Wcześniej lodowiec znajdował się pod grubą pokrywą śnieżną, co uniemożliwiało określenie jego granic. Miniona zima była mroźna, ale z niewielką ilością śniegu. Pozwoliło to rosyjskiej ekspedycji naukowej, która pracowała latem na lodowcu, na ustalenie jego granic. Badacze wykonali dokumentację, która pozwoli na prześledzenie dynamiki jego zmian.

— Silne topnienie śniegu odsłoniło nowe części lodowca — powiedział Aleksander Szein z Naukowego Centrum Badań nad Arktyką. Stan lodowców jest dla naukowców jednym z mierników zmian klimatu. Na lodowcu IGAN — jego nazwa to skrót od rosyjskiego Instytutu Geografii Akademii Nauk — badania prowadzone były do 1981 r. W 2017 r. zostały wznowione, a dane rosyjscy naukowcy przekazują do Światowej Służby Monitoringu Lodowców.