NewCold rozszerza swoją obecność w Polsce

Warszawa, Polska — NewCold, wiodąca firma w dziedzinie zaawansowanej logistyki żywności ogłosiła dziś rozpoczęcie inwestycji o wartości 112 mln Euro — budowy najnowocześniejszego obiektu magazynowo-chłodniczego pod Warszawą, na terenie Nowego Modlina.

Od lewej Bram Hage oraz Robert Alessio WILLEM VERSTRATEN

Będzie to drugi magazyn NewCold w Polsce.

„Widzimy potencjał, aby to Polska stała się głównym europejskim centrum logistyki żywności. To przyszłość, w której budowaniu chcemy uczestniczyć i pomóc. Nowy obiekt pod Warszawą, w połączeniu z istniejącą już lokalizacją w Kutnie, zwiększy naszą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na kluczowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej” - powiedział Bram Hage, założyciel i dyrektor generalny NewCold.

Planując realizację budowy jednego z najbardziej zaawansowanych i zautomatyzowanych magazynów na świecie, NewCold zwrócił się z propozycją współpracy do firmy Atlas Ward, lidera w obszarze budownictwa oraz firmy Arcadis, eksperta w dziedzinie projektowania i inżynierii.

Przecięcie wstęgi WILLEM VERSTRATEN

„Nawiązane partnerstwo doskonale wpisuje się w strategiczne podejście Arcadis do współpracy ze świadomymi ekologicznie klientami, takimi jak NewCold oraz wspierania innowacyjnych firm z sektora logistyki. Cieszymy się, że możemy współdziałać z wiodącym graczem w zautomatyzowanej logistyce głębokiego mrożenia. Jesteśmy również podekscytowani, że w ten sposób przyczynimy się do ich sukcesu” - powiedział John Atkins, dyrektor obszaru (Places) Centralnej i Południowej Europy.

W nowym obiekcie magazynowo-chłodniczym powstanie 90 stanowisk pracy. Magazyn pomieści do 94 600 palet, zwiększając całkowitą pojemność magazynów NewCold w Polsce do 207 200 miejsc paletowych.

„Oprócz wpływu ekonomicznego i wysokiej jakości miejsc pracy stworzonych dzięki tej inwestycji, wzmocnimy odporność łańcucha dostaw żywności. Nasz międzynarodowy zasięg sprawi, że pomożemy polskim producentom uzyskać dostęp do nowych rynków" - powiedział Roberto Alessio, wiceprezes ds. biznesu i rozwoju w Europie Wschodniej.

Przemowa Brama Hage WILLEM VERSTRATEN

„Wierzymy w nowoczesne i proekologiczne technologie budowlane. Dlatego nowa inwestycja, którą realizujemy dla NewCold, wyposażona będzie w szereg rozwiązań przyjaznych środowisku m.in. instalację fotowoltaiczną, a także automatyzujących procesy logistyczne. Zaufanie, które okazała nam firma NewCold pokazuje, że nacisk na jakość, utrzymywanie stabilnego poziomu rozwoju i duże portfolio zrealizowanych z sukcesem projektów, to kluczowe argumenty, które sprawiają, że nasza firma jest tak chętnie wybierana przez inwestorów”- mówi Mariusz Górecki, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Atlas Ward Polska. Magazyn NewCold o łącznej powierzchni 27 000 m2 przyczyni się do ugruntowania pozycji Polski jako ważnego centrum logistycznego.