Nie wszystko jest jeszcze w cenach akcji

Dopiero poziom 3400 pkt to dla S&P500 solidne wsparcie przy założeniu, że gospodarka uniknie recesji, uważają stratedzy Morgana Stanleya.

O ponad 5 proc. w zaledwie dwie sesje spadł indeks amerykańskich blue chipów ze względu na wzrost obaw o to, że Fed będzie musiał szybciej i bardziej zdecydowanie zacieśniać politykę pieniężną. Zespół strategów banku Morgan Stanley, którym kieruje Michael Wilson, uważa że indeks spadnie o kolejne 13 proc. do sierpnia, zanim złapie równowagę. Wszystko dlatego, że choć rynek zdyskontował już presję na marże firm i spadek dynamiki wydatków konsumentów, to nie w pełni odzwierciedlone jest jeszcze ryzyko związane z nadmiernymi zapasami przedsiębiorstw. To temat, który pojawił się na tapecie w ostatnich dniach po tym, jak firma Target, amerykański gigant handlu detalicznego, w ciągu ledwie trzech tygodni dwukrotnie ściął prognozy zysków. Powód to odwrót klientów od wybranych kategorii dóbr (jak elektronika i AGD), skutkujący przerostem zapasów i koniecznością ich upłynniania z rabatami.