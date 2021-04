Tempo zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosło podczas weekendu, a minister finansów Olaf Scholz dał do zrozumienia, że nie spodziewa się złagodzenia ograniczeń przed końcem maja, napisał Reuters.

Agencja przywołuje dane Instytutu Roberta Kocha, z których wynika, że w okresie siedmiu dni średnia liczba zakażeń koronawirusem wzrosła do 166 na 100 tys. ludzi.

- Potrzebujemy teraz harmonogramu powrotu do normalnego życia, ale musi być to plan, którego nie trzeba będzie odwoływać po zaledwie kilku dniach – powiedział Scholz w wywiadzie dla Bild am Sonntag.

Olaf Scholz, fot. Bloomberg

Minister finansów stwierdził, że do końca maja rząd powinien przedstawić „jasne i odważne” kroki pozwalające Niemcom zaplanować wakacje, a także przygotować otwarcie restauracji, teatrów, koncertów i stadionów.

Reuters przypomina, że w sobotę kanclerz Angela Merkel wezwała Niemców, aby stosowali się do wprowadzonych w obszarach o dużej liczbie zakażeń ograniczeń. Podkreśliła, że jest to konieczne do pokonania trzeciej fali epidemii.