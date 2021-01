Niemcy są gotowe do przedłużenia bardziej rygorystycznych obostrzeń związanych z pandemią. Pierwotnie częściowy lockdown miał zostać zniesiony 10 stycznia.

Kanclerz Angela Merkel jest w trakcie konsultacji z regionalnymi urzędnikami i ekspertami ds. zdrowia, aby podjąć decyzję o przedłużeniu ograniczeń, które obejmują m.in. zamknięcie szkół i sklepów, które nie są niezbędne w codziennym życiu. Według nieoficjalnych informacji „Bilda”, częściowy lockdown miałby obowiązywać do 31 stycznia.

W Niemczech dzienna liczba nowych zakażeń i zgonów osiągnęła rekordowe wartości w zeszłym tygodniu, a następnie spadła w okresie noworocznym. Niższe liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej skali rozwoju epidemii, ponieważ w ostatnich dniach wykonywano mniej testów.

Według najnowszych danych, do tej pory zaszczepiono w Niemczech 265,9 tys. osób, co stanowi 0,3 proc. populacji. W USA odsetek ten wynosi 1,3 proc., a w Wielkiej Brytanii 1,4 proc. Tabloid „Bild”, najlepiej sprzedający się niemiecki dziennik, oskarżył kanclerz Merkel o niedobór szczepionek. Zdaniem gazety, to efekt postawienia na unijną strategię, a nie zakup dużej ilości dawek na własną rękę.

„Liczba szczepionek jest wystarczająca i nie miałoby to znaczenia, gdybyśmy sami ją zamówili” – stwierdził rzecznik ministerstwa zdrowia Hanno Kautz. Dodał, że głównym problemem jest zdolność produkcyjna.

Niemcy do tej pory dostarczyły krajom związkowym 1,3 mln dawek. Do końca pierwszego kwartału dostawy mają sięgnąć 11 mln dawek.