Niemcy planują szczepić 10 mln obywateli tygodniowo

Niemcy chcą przyspieszyć proces szczepienia obywateli przeciwko COVID-19. Od początku kwietnia planują podawać nawet do 10 mln zastrzyków tygodniowo.

Kampania szczepionkowa trwa u naszego zachodniego sąsiada od 10 tygodni. W tym czasie udało się podać około 7,3 mln dawek.

Minister finansów Olaf Scholz wspomniał, że Niemcy chciałyby od początku następnego miesiąca szczepić nawet 10 mln obywateli tygodniowo. Wymagałoby to jednak znacznego zwiększenia dostaw szczepionek, a to obecnie wydaje się być mało prawdopodobne.

Jak wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, firma AstraZeneca do tej pory przekazała UE ok. 10,7 mln dawek. Jest to nieco ponad jedna czwarta z 40 mln, które firma obiecała dostarczyć do końca marca.

Angela Merkel zapewniała, że wszyscy obywatele Niemiec otrzymają pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 do końca września, jeżeli producenci dotrzymają zobowiązań dotyczących terminów dostaw.

W poniedziałek u naszego zachodniego sąsiada odnotowano 6504 nowe infekcje. Od początku pandemii na koronawirusa zachorowało 2,51 mln osób, z czego 71 984 zmarły.