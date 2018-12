Niemcy protestują przeciwko energii węglowej

Tysiące przeciwników węgla demonstrowały w sobotę w centrum Berlina, domagając się od rządu Niemiec szybszego odchodzenia od tego źródła pozyskiwania energii i większych działań na ochrony środowiska.

Według policji w berlińskiej demonstracji pod hasłem "Stop dla węgla - ochrona środowiska teraz" udział wzięło ponad 5 tys. osób, organizatorzy mówili o ok. 16 tysiącach.



"To hasło pokazuje, że postulat szybkiego odejścia od węgla i protest przeciwko bezczynności rządu w kwestii ochrony klimatu wychodzi z klasy średniej" - oceniła rzeczniczka jednej z proekologicznych inicjatyw odpowiedzialnych za organizację sobotniego wydarzenia.



Wielu demonstrantów niosło transparenty z hasłami takimi, jak "Powstrzymać węgiel" i "Przyszłość jest wolna od węgla".



Jednocześnie podobna demonstracja odbyła się w Kolonii na zachodzie kraju. Do udziału w nich wzywały liczne organizacje i inicjatywy proekologiczne, w tym Bund fuer Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace i Campact.



Wskazują one, że niemiecka komisja węglowa zamierza zaprezentować swój raport na temat odchodzenia kraju od energii węglowej dopiero na początku przyszłego roku, a więc po rozpoczynającym się w niedzielę szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.



Ostrzegają ponadto, że świat zmierza obecnie ku globalnemu wzrostowi temperatur o 3 stopnie Celsjusza, a nie o 2 czy wręcz 1,5 stopnia, jak przewiduje podpisane w 2015 roku porozumienie paryskie w spraw walki ze zmianami klimatycznymi - pierwsza globalna umowa klimatyczna zobowiązująca wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.



Uczestnicy COP24, czyli 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, mają za zadanie ustanowienie reguł wdrażania tego porozumienia. Szczyt potrwa do 14 grudnia.