Niemiecki przemysł w długim i głębokim dołku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Produkcja w Niemczech spada najmocniej wśród dużych krajów UE. Co ciekawe, Polska radzi sobie doskonale. Dlaczego?

Przemysł Niemiec znajduje się w produkcyjnej recesji. Najpierw pandemia, potem zaburzenia łańcuchów dostaw, a teraz wojna – ciąg wstrząsów sprawia, że produkcja w największej gospodarce Europy maleje już od trzech lat. Tak długiej serii spadków nie było w tym kraju od kilkudziesięciu lat. Co ciekawe, w ogóle nie widać efektów tego zjawiska po polskiej stronie, mimo że polski przemysł jest bardzo mocno powiązany z niemieckim. Dlaczego? Pewnie jakaś część spadków produkcji w Niemczech to efekt przenoszenia jej do Polski. Dlatego nastroje po obu stronach Odry są dobre.