- Obecne redukcje dostaw gazu z Rosji stawiają nasz wszystkich, konsumentów oraz przemysł, w bardzo poważnej sytuacji – napisał Mueller na Twitterze. – Tak długo jak się da, musimy przeciwdziałać oszczędzając gaz i magazynując go – dodał.

Szef Bundesnetzagentur mówił w jednym z niedawnych wywiadów, że magazynu gazu są zapełnione w Niemczech w 55 proc. Aby przejść przez zimę bez problemów do listopada powinny być zapełnione w 90 proc.

W ostatnich dniach Gazprom zmniejszył znacząco dostawy gazu do Europy przez Nord Stream 1. W czwartek spadły one do 40 proc. Rosyjski koncern tłumaczy to problemami technicznymi, których przyczyną są sankcje. Minister gospodarki Niemiec, Robert Habeck, przekonywał jednak w środę, że redukcja dostaw gazu jest motywowana politycznie.