Norwegian Air rezygnuje z długodystansowych połączeń

Norwegian Air planuje zakończenie działalności na trasach długodystansowych i skupi się na działalności w Europie, informuje Reuters.

Norwegian to linia lotnicza, która przekształciła podróże transatlantyckie przenosząc na nie model budżetowy. Pandemia uderzyła mocno w przewoźnika i musiał uziemić niemal całą flotę, wykorzystując jedynie sześć maszyn. Spółka musiała wystąpić o ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Jej obecne plany musi zatwierdzić sąd nadzorujący wychodzenia z bankructwa. Jeśli tak się stanie, flota Norwegian Air zostanie zredukowana z obecnych 140 samolotów do ok. 50 maszyn. Przewoźnik poinformował także o rozpoczęciu rozmów z rządem w sprawie możliwości wsparcia przez niego restrukturyzacji spółki.