O 70 proc. więcej zarejestrowanych jednośladów

Samar podaje, że na koniec stycznia liderem rankingu rejestracji nowych jednośladów była Honda z wynikiem (222 sztuki - wzrost o 113 proc. rdr), sklasyfikowana na drugiej pozycji Yamaha znalazła chętnych na 115 jednośladów ( wzrost o prawie 667 proc. rdr), a trzeci w zestawieniu Junak sprzedał 98 pojazdów, czyli o 206,25 proc. więcej niż przed rokiem.

fot. Adobe Stock

W pierwszej dziesiątce popularnych marek jednośladów, która zanotowała stratę w styczniu był Romet Motors (spadek 23 proc. rdr).

W styczniu liczba rejestracji nowych motocykli wyniosła 856 sztuk, co oznacza wzrost na przestrzeni roku aż o 108,78 proc. Natomiast nowych motorowerów zarejestrowano 355 sztuk, co oznacza wzrost rok do roku o 17,94 proc. - dodano.

Według Samaru, w pierwszym miesiącu 2022 roku sprowadzono z zagranicy 3 346 używanych jednośladów - jest to wynik o 3,56 proc. większy niż odnotowany w styczniu poprzedniego roku.