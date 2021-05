Obawy o wzrost inflacji uderzyły w Wall Street

Rosnące ceny surowców i niedobory siły roboczej podsyciły obawy inwestorów, że, pomimo zapewnień Rezerwy Federalnej, krótkoterminowe skoki cen mogą przełożyć się na długotrwały wzrost inflacji. Wtorkowa dawka pesymizmu najmocniej odbiła się na indeksie Dow Jones, dla którego wtorkowa sesja była najgorsza od lutego.

Dow Jones stracił 1,36 proc. i zamknął się z wynikiem 34,270.35 pkt. S&P 500 spadł o 0,87 proc. do 4,152.11 pkt, a Nasdaq Composite o 0,09 proc. do 13,389.43 pkt.

Opublikowane we wtorek dane Departamentu Pracy pokazały, że liczba ofert pracy w amerykańskich firmach wzrosła w marcu do rekordowego poziomu, co jest kolejnym dowodem na niedobór siły roboczej. Raport sugeruje, że podaż nie nadąża za rosnącym popytem, ponieważ na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników.

„Rynek zaczyna debatować, czy Fed ma rację co do inflacji” - powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy w Spartan Capital Securities w Nowym Jorku. Uwagę inwestorów z pewnością przykują także kwietniowe dane na temat inflacji CPI, które ujrzą światło dzienne w środę.

Wszystkie 11 głównych sektorów indeksu S&P 500 zakończyło się na minusie, a największą stratę poniosła energia. “Indeks strachu” CBOE, będący miarą niepokoju inwestorów, osiągnął najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Do wtorku swoje wyniki za pierwszy kwartał roku opublikowało 451 spółek z indeksu S&P 500. Według danych Refinitiv, 86,9 proc. z nich przekroczyło oczekiwania analityków.

Dnia do udanych nie mogą zaliczyć spółki finansowe i przemysłowe z indeksu Dow Jones. Zniżkowały m.in. Visa (-0,17 proc.), JPMorgan (-1,60 proc.), Wells Fargo (-1,91 proc.), Goldman Sachs (-2,41 proc.) i American Express (-2,63 proc.), a także Caterpillar (-1,36 proc.) oraz 3M (-1,47 proc.). Boeing spadł o 1,68 proc. po ogłoszeniu, że z powodu potencjalnych usterek instalacji elektrycznej dostarczył w kwietniu jedynie cztery odrzutowce 737 Max.

Potężny, blisko 14-procentowy spadek, odnotowała amerykańska spółka biotechnologiczna Novavax. To efekt decyzji o opóźnieniu procesu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w USA, UE i Wielkiej Brytanii jej szczepionek przeciwko COVID-19

Sesja zakończyła się mieszanie dla technologicznych blue chipów. Na plusie zakończyły ją m.in. Amazon (+1,05 proc.), Facebook (+0,18 proc.), Netflix (+1,72 proc.), Nvidia (+0,28 proc.), Twitter (+2,07 proc.) i Zoom (+4,08 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się Apple (-0,74 proc.), Alphabet-Google (-0,95 proc.), Intel (-1,66 proc.), Microsoft (-0,38 proc.) i Tesla (-1,88 proc.)

Ropa WTI zdrożała o 0,6 proc. do 65,28 USD za baryłkę, ponieważ w kilku stanach USA na wschodnim i południowym wybrzeżu po cyberataku na operatora rurociągu Colonial Pipeline powiększają się niedobory benzyny. Złoto wycofało się z odnotowanych w poniedziałek trzymiesięcznych maksimów w wyniku wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. Cena uncji spadła o niespełna 0,1 proc. do 1836,10 USD.

S&P 500 odnotował pięć nowych 52-tygodniowych maksimów i jedno nowe minimum, a Nasdaq Composite 18 nowych szczytów i 216 nowych minimów.