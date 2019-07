Obligacje na teraz, depozyty na później

Wobec gołębich deklaracji szefa Fedu Jerome’a Powella inwestorzy powinni sięgnąć po obligacje amerykańskiego skarbu, ocenia bank Goldman Sachs.

Przesłuchania Jerome’a Powella przed kongresem potwierdziły oczekiwania rynkowe, zakładające cięcie stóp procentowych przez Fed jeszcze na lipcowym posiedzeniu. Zdaniem strategów Goldmana Sachsa w tej sytuacji globalni inwestorzy powinni kupować obligacje amerykańskiego skarbu, które korzystają na obniżeniu oczekiwań co do przyszłych stóp. Jednocześnie inwestorzy powinni zacząć przygotowywać się do przerzucenia się na depozyty, oceniają specjaliści na podstawie analizy stóp zwrotu w czasie poprzednich sześciu cyklów łagodzenia polityki (do późniejszej preferencji dla depozytów skłaniają ich także wysokie wyceny większości aktywów).



„Lokowanie w obligacjach ma większy sens jeszcze przynajmniej w krótkim terminie. Jednak potem depozyt powinien okazać się lepszy, jeśli tylko koniunktura zacznie się poprawiać” – piszą specjaliści w nocie do klientów.



Ostatnio Goldman Sachs zalecił preferowanie obligacji wobec depozytów w horyzoncie trzymiesięcznym (co oznacza, że jeszcze w tym czasie rentowności powinny się obniżać), jednak już w perspektywie 12 miesięcy to depozyt powinien być lepszy. Według strategów instytucji do końca roku Fed dokona dwóch 25-punktowych obniżek stóp, a do zaostrzania polityki ponownie przejdzie pod koniec 2020 r. To przyczyni się do spadku rentowności 10-letnich obligacji amerykańskiego skarbu w najbliższych miesiącach jeszcze o ponad 30 punktów bazowych, po tym jak od październikowego szczytu spadły z 3,26 proc. do 2,09 proc., prognozują stratedzy.



„Obligacje mają za sobą znaczące umocnienie. Jednak inwestowanie w papiery o dłuższych terminach zapadalności wciąż ma sens” – zauważają specjaliści, wskazując na lepsze stopy zwrotu z obligacji niż z depozytów w pierwszych dwóch do pięciu miesięcy po pierwszej obniżce stóp w poprzednich cyklach.