Obniżenie prognozy przecenia akcje FedExu

Notowania akcji spółki FedEx, jednej z największych na świecie firm kuriersko-logistycznych spadają w środę po publikacji niższej prognozy finansowej.

Rozczarowujące perspektywy pogarszają zaufanie inwestorów do zdolności FedEx do wytrzymywania napięć handlowych pomiędzy USA a Chinami oraz niepewności co do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Skorygowane zyski za rok fiskalny kończący się w maju mają wynieść 15,10 do 15,90 USD na akcję wobec wcześniej oczekiwanego przedziału 15,50 do 16,60 USD. A tymczasem jeszcze we wrześniu minionego roku zakładano wartość 17,80 USD na akcję. Zysk na akcje w kwartale zakończonym 28 lutego spadł do 3,03 USD, podczas gdy mediana prognoz analityków zakładała...