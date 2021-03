Od rodzinnej firmy do potentata rynku budowlanego

Rozmowa z Łukaszem Koniecznym, członkiem zarządu firmy JAKON

Czym zajmuje się firma JAKON i jakie były jej początki?

JAKON to wielkopolska firma budowlana oparta wyłącznie na polskim kapitale, realizująca projekty w zakresie budownictwa przemysłowego, komercyjnego oraz mieszkaniowego. Działalność zaczęliśmy w 1989 r. jako mała rodzinna firma. Na przestrzeni ostatnich 30 lat udało nam się rozwinąć nasz biznes i obecnie znajdujemy się w gronie czołowych firm inżynieryjnych w Polsce.

Nasza działalność obecnie skupia się na projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji na terenie całego kraju. Zajmujemy się realizacją zakładów produkcyjnych zarówno typu greenfield, jak i brownfield. W portfolio mamy takie projekty jak budowa fabryki farb Hempel, wieloetapowa budowa zakładów produkcyjnych firmy Schattdecor, rozbudowa obiektów dla Nestle Polska czy realizacja obiektu dla DMG MORI Famot, który jako jeden z nielicznych w Europie otrzymał niemiecki certyfikat DGNB Gold, oceniający budynek w odniesieniu do zasad zrównoważonego rozwoju.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na rynek budownictwa przemysłowego i jakie wyzwania postawiła przed waszą firmą?

Mamy to szczęście, że rynek budowlany w znaczącej mierze pozostał odporny na pandemię. Działamy w jednej z niewielu branż, które mogły kontynuować działalność przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Ponadto firmy takie jak nasza – czyli działające jako generalny wykonawca – mają często zapełnione portfele zleceń z rocznym, a nawet dwuletnim wyprzedzeniem. Sam proces inwestycyjny potrafi trwać niekiedy kilka lat, tak więc w wielu przypadkach ani pierwsza, ani druga fala pandemii nie spowodowała zatrzymania tego procesu, jednak go spowolniła. W sektorze budownictwa komercyjnego widzimy natomiast rosnące zainteresowanie gotowymi obiektami na wynajem, co pokazuje, że wiele firm pomimo trudnej sytuacji rozwinęło się.

2020 r. był na pewno trudnym okresem dla wielu firm, jednak firmie JAKON udało się zakończyć go z dobrym wynikiem finansowym...

Miniony rok był trudny, to prawda. Tak jak w innych przedsiębiorstwach zmuszeni byliśmy do optymalizacji kosztów firmy, spowolnienia procesów inwestycyjnych w zakresie budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego, jednak pomimo zawirowań i nieprzewidywalności rynku, udało nam się zrealizować kontrakt jednej z największych inwestycji przemysłowych w Europie – Polimery Police Grupy Azoty, gdzie JAKON na podstawie umowy z Hyundai Engineering jest odpowiedzialny za realizację specjalistycznych prac budowlanych zintegrowanego kompleksu petrochemicznego do produkcji propylenu i polipropylenu. Innym osiągnięciem, z którego jesteśmy dumni był dla nas projekt koreańskiego koncernu SK Innovation, czyli budowa fabryki separatorów baterii wykorzystywanych w autach elektrycznych, gdzie JAKON realizuje prace konstrukcyjne i infrastrukturalne dla SK Engineering.

Jakie są najważniejsze wartości, które ukształtowały firmę JAKON?

Ukierunkowanie na spełnienie potrzeb klienta, dobór rozwiązań skrojonych na miarę oraz jakość materiałów i rozwiązań leżą u podstaw działalności firmy. Takie podejście umożliwiło nam rozwinięcie działalności deweloperskiej w zakresie budownictwa kubaturowego. Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu oraz przygotowaniu terenów inwestycyjnych, oferując klientom grunty z infrastrukturą, co umożliwia szybszą realizację inwestycji. Zdobyliśmy również wiedzę i doświadczenie w zakresie finansowania i oceny efektywności inwestycji. JAKON działa z wykorzystaniem elastycznych modeli współpracy, które dają możliwość zarówno wynajmu, jak i zakupu nieruchomości. To zaowocowało realizacją projektów build-to-suit (BTS) oraz built-to-own (BTO) nie tylko dla branży logistycznej i e-commerce, lecz również projektów bardzo wyspecjalizowanych, takich jak mroźnie, piekarnie, galwanizernie czy lakiernie.

Od 2008 r. JAKON rozszerzył swoją działalność o branżę mieszkaniową, powierzchnie biurowe i retail, tworząc przestrzeń do życia wielu rodzin, funkcjonowania firm i działalności handlowej. Dziś obecność w wielu miastach kraju świadczy o tym, jak wiele wyzwań stało na drodze dynamicznego rozwoju.

Wszystkie trzy filary działalności, czyli generalne wykonawstwo, budownictwo komercyjne i mieszkaniowe, łączą się ze sobą, choć działają niezależenie. Wykorzystujemy wzajemne doświadczenia, a nasza wykwalifikowana kadra pracowników dokłada najwyższych starań w zakresie obsługi i realizacji inwestycji. Klienci są dla nas partnerami nie tylko poprzez współtworzenie danego projektu, lecz również w wymiarze wsparcia w fazie eksploatacji.

Najnowsze ekologiczne trendy w budownictwie przemysłowym Ochrona środowiska jest niezwykle ważnym tematem w branży budowlanej. Firma JAKON stara się wykorzystywać najnowsze technologie, by dołożyć swoją cegiełkę w walce o zdrowie naszej planety. Ograniczenie ilości odpadów powstających w trakcie cyklu produkcyjnego jest realną metodą optymalizacji kosztów produkcji. Gospodarka odpadami Szczególnym przypadkiem są odpady powstające jako efekt uboczny produkcji, których przechowywanie i usuwanie jest regulowane przepisami prawa i oznacza dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Bardzo dobrym przykładem racjonalnej gospodarki odpadami jest zrealizowany przez JAKON zakład konfekcjonowania drobiu. Wskutek dobrego zaplanowania cyklu technologicznego, wdrożenia zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało się zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01 proc. całej produkcji. W liczbach oznacza to powstawanie zaledwie 100 kg odpadów z produkowanych tygodniowo 1 mln kg produktów spożywczych. Takie rozwiązanie nie tylko przynosi oszczędności, ale również jest bardziej przyjazne środowisku. Alternatywne źródła energii Rosnąca świadomość społeczeństwa w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dofinansowania przyczyniły się do popularyzacji instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jako odpowiedzialny projektant i wykonawca inwestycji przemysłowych JAKON nie tylko wdraża takie rozwiązania dla swoich klientów, ale również sam chce być ich beneficjentem. Firma zakończyła montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu swojego budynku produkcyjnego. Instalacja składa się ze 162 modułów PV wytwarzających uzysk na poziomie 990 kWh/kWp w skali roku. Produkowana energia nie tylko zmniejsza rachunki za prąd, ale również zapobiega wyemitowaniu do atmosfery 47,2 ton CO₂ na rok. Odzyski ciepła Maszyny i urządzenia związane z produkcją wyzwalają znaczące ilości ciepła, które można wtórnie wykorzystać. Dla jednej z firm branży chemicznej JAKON zastosował scalony układ wentylacji i instalacji odpylania. System jest kontrolowany przez czujniki temperatury, które sterują położeniem przepustnic w zależności od panujących w zakładzie warunków. Używany wkład filtracyjny gwarantuje oczyszczenie powietrza do poziomu poniżej 1 mg/m sześc., ale z drugiej strony podgrzewa powietrze o 4°C. Dzięki połączeniu instalacji technologicznej z rekuperacją wzrasta komfort pracy przy każdym stanowisku, a jednocześnie maleje zapotrzebowanie na energię poprzez wykorzystanie odzysków ciepła w centrali nawiewno-wywiewnej. Układy transportowe Optymalizacja procesu produkcyjnego może polegać na usprawnieniu wewnątrzzakładowego transportu surowców, półproduktów oraz produktów gotowych. Każdy produkt w swoim cyklu przemieszcza się przez różne etapy produkcji, a sam transport odbywa się manualnie poprzez pracę operatora lub bezobsługowo za pomocą inteligentnych rozwiązań. Coraz częściej dla branży farmaceutycznej, spożywczej i chemicznej JAKON wdraża systemy usprawniające przepływ produktu przez różne stadia jego wytwarzania. Najczęściej wykorzystuje instalacje transportu pneumatycznego dla substancji sypkich lub półsypkich. Taki sposób transportu pozwala na automatyczne i szybsze dozowanie półproduktów do suszarek, instalacji mielenia lub mieszalników i blenderów, co przekłada się na wyższą wydajność. Energooszczędne chłodzenie Technologia ta wykorzystuje darmowe pokłady chłodu zawartego w powietrzu zewnętrznym o niskiej temperaturze. Ideę free coolingu JAKON zastosował m.in. dla instalacji wody lodowej w obiekcie o charakterze produkcyjnym. Dla celów free coolingu JAKON zaprojektował agregat typu dry cooler zlokalizowany na dachu budynku technicznego. Wytworzona woda lodowa była wykorzystywana do celów chłodniczych maszyn przemysłowych wytwarzających duże ilości ciepła. Jednocześnie instalacja przyczyniła się do zmniejszenia poboru energii elektrycznej.