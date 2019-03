OFE PZU zablokował uchwałę ws. sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty

Sąd zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia OFE PZU i nakazał wstrzymanie wykonania uchwały NWZ z 6 lutego ws. sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty na rzecz spółki z grupy Also.

Sąd wyznaczył OFE PZU termin dwóch tygodniu na wytoczenie powództwa w tej sprawie pod warunkiem upadku zabezpieczenia. NWZ ABC Daty w lutym uchwaliło sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Daty szwajcarskiemu Also. Sprzeciw do uchwały zgłosiło OFE PZU, które głosowało przeciwko uchwale. Ruch OFE PZU nie ma wpływu na wezwanie, które właśnie trwa, ale może postawić pod znakiem zapytania dalszą cześć transakcji. Zakomunikowane warunki umowy ramowej nie wskazują, co się stanie, jeśli sprzedaż przedsiębiorstwa nie dojdzie do skutku. We wtorek należący do Also Roseville...