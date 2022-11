Otwarte biura już nie takie kuszące

Mniejsza odległość, większe zaangażowanie

Z badania Skanskiej i Colliersa wynika, że na częstotliwość pracy z biura ma wpływ również czas poświęcony na dojazd. Ankietowani, którym droga do firmy zajmuje do 30 minut, pracują z niej średnio trzy dni w tygodniu, natomiast ci, którzy do biura jadą ponad godzinę, nie chcą w niego spędzać nawet dwóch dni.