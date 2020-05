Pakiet antylichwiarski: ochrona w czasach pandemii

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza tzw. pakiet antylichwiarski.

Dotychczasowy art. 304 Kodeksu karnego wskazywał na przestępstwo wyzysku polegające na wykorzystaniu przymusowego położenia uczestnika obrotu do zawarcia umowy nakładającej na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2016 r. (II AKa 128/16) „przymusowość położenia uczestnika obrotu, o którym mowa w art. 304 k.k., polega na tym, że aktualne warunki kształtują się dla niego na tyle niekorzystnie, że grożą mu bezpośrednio wielką dolegliwością, np. niemożnościązaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych własnych i rodziny. Istotą przymusowego położenia jest niezbędność uzyskania tego świadczenia, mającego to położenie poprawić. Jest to przestępstwo umyślne i można je popełnić tylko z zamiarem bezpośrednim”.