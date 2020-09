Pakiet fiskalny jednak wciąż możliwy?

Początek nowego tygodnia przynosi kontynuację obicia na rynku akcyjnym, a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 wracają powyżej 3000 pkt. mimo utrzymujących się ryzyk związanych z dalszym przyrostem liczby nowych przypadków Covid-19.

Elementem dającym nadzieję inwestorom są komentarze pojawiające się w kwestii trwających negocjacji dotyczących czwartego pakietu fiskalnego w USA, który mimo wielu nieudanych prób, zdaniem Nancy Pelosi, spikera Izby Reprezentantów, w dalszym ciągu możliwy jest do przyjęcia w niedługim czasie. Na ten temat rozmawiać z sekretarzem Skarbu Mnuchinem. Donald Trump jednak cały czas prowadzi agresywną politykę wobec Chin, co widać po tym jak wygląda sprzedaż TikToka. Dodatkowo New York Times opublikował dość kompromitujące dla niego informacje o tym, że w latach 2016 i 2017 odprowadził jedynie po 750 USD podatku, co amerykański prezydent uznał za kłamstwo.