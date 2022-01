Pakuj w tekturę, bądź eko

Krzysztof Rusinprezes MAZOP GroupJako MAZOP od początku wdrażamy ekologiczne opakowania. Obecnie przewidujemy względną stabilizację cen, jednakże na obecnym wysokim poziomie. Ważne, aby firmy zrozumiały, że koszt pakowania to nie tylko koszt pudełka, lecz również czas potrzebny do spakowania paczki, miejsce w magazynie, transport oraz dodatkowe akcesoria do pakowania, tj. taśmy klejące, wypełniacze itd. Dzięki innowacyjnie zaprojektowanym opakowaniom w naszym dziale projektowym szukamy w tych obszarach oszczędności dla naszych klientów, aby mogli taniej pakować przesyłki.