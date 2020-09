Zdaniem Fabio Panetta, członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego, instytucja powinna raczej popełniać błędy nadmierną ilością bodźców niż zbyt małą, donosi Reuters.

Podczas ostatniego posiedzenia EBC nie zmienił swoje polityki, jednak zapewnił, że pozostaje otwarty na kwestie związane z dodatkową stymulacją gospodarki mocno dotkniętej skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

W opinii Panetta, władze monetarne eurolandu powinny odważniej podchodzić do realizowanych statutowych zadań nie obawiając się ewentualnych błędów.

W obliczu tak znacznego odchylenia w dół, istnieją mocne argumenty przemawiające za asymetrią naszej funkcji reakcji, ponieważ ryzyko nadmiernej reakcji polityki jest znacznie mniejsze niż ryzyko zbyt powolnej lub zbyt nieśmiałej polityki - powiedziała Panetta.

Odnosząc się do dużej rozbieżności między realną inflacja a zakładaną przez EBC na poziomie 2 proc. bankier stwierdził, że perspektywy inflacyjne są niestety niesatysfakcjonujące.

Jeśli napotkamy szoki, które ograniczają popyt i stwarzają dodatkowe zagrożenie dla stabilności cen, nasza funkcja reakcji jest jasno określona: musi być konieczna i wyprzedzająca – dodał Panetta.

Oznaczać to może, że EBC posiada jeszcze sporo miejsca na dalsze wspieranie gospodarki, która znalazła się w recesji.

Panetta krytycznie odniósł się też do umocnienia euro, co – w jego opinii – prowadzi do zniwelowania pozytywnego wpływu jaki niosła polityka EBC.

„trzymująca się aprecjacja zewnętrznej wartości euro doprowadziła do niepożądanego zaostrzenia warunków finansowych i zrównoważyła część akomodacji monetarnej zapewnionej przez nasze środki – wyjaśnił oficjel..