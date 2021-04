Fabio Panetta z władz Europejskiego Banku Centralnego opowiedział się za kontynuacją agresywnych działań stymulacyjnych do momentu osiągnięcia przez gospodarkę eurolandu potencjalnego tempa wzrostu, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że EBC ma w czerwcu zdecydować co dalej z programem interwencyjnych zakupów obligacji na rynku uruchomionym w związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię.

Fabio Panetta, fot. Bloomberg

Panetta uważa, że bank centralny eurolandu może i powinien utrzymywać niski koszt kredytu jeszcze przez długi czas. Nawet jeśli koszt kredytu w pozostałej części świata zacznie rosnąć w związku z boomem gospodarczym USA.

- Dowody sugerują, że powinniśmy unikać wycofania wsparcia, czy to świadomie, czy tolerując wpływ czynników ubocznych, dopóki nie dojdzie do zamknięcia luki produkcji i nie zobaczymy stabilnej inflacji na poziomie 2 proc. – powiedział Panetta, szef banku centralnego Włoch. – W przypadku EBC oznacza to utrzymanie bardzo korzystnych warunków finansowania długo po zakończeniu pandemii – dodał.

Ostrzegł, że fiasko doprowadzenia do inflacji wynoszącej 2 proc. oznacza większy ciężar długu dla sektora prywatnego i rządów, a także dalsze szkody dla najbiedniejszej części społeczeństwa.

Reuters dowiedział się nieoficjalnie, że EBC zmieni cel inflacyjny po najnowszym przeglądzie strategii. Obecnie to „poniżej, ale blisko 2 proc.”. Nowym ma być 2 proc.