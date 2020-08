Partnerzy mają przyjąć – i basta

Jeszcze nie został znowelizowany budżet na 2020 r., którego deficyt księgowo ma wystrzelić z poziomu 0 do aż 109,3 mld zł (tę kwotę Rada Ministrów może jeszcze skorygować autopoprawką), gdy ustawowe terminy już gonią budżet na 2021 r.

Dzisiaj rząd przyjmie wstępny wariant, który trafi do Rady Dialogu Społecznego (RDS). Po zaopiniowaniu formalny już projekt zostanie przyjęty za miesiąc, by najpóźniej 30 września wpłynąć do Sejmu. Dopiero wtedy zostanie ustalona kwota najważniejsza — przyszłorocznego deficytu, który będzie pochodną tegorocznego.