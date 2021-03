Pekao: w I kwartale br. PKB spadnie o blisko 1,5 proc. rdr

W I kwartale aktywność gospodarcza pozostanie przytłumiona, PKB spadnie o ok. 1,5 proc. rdr - wskazali ekonomiści Pekao. W 2021 r. wzrost PKB wyniesie 4,5 proc., ale opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw COVID i kolejna fala epidemii zwiększają ryzyko korekty w dół.

Ekonomiści Pekao zwrócili uwagę, że gospodarka stoi u progu trzeciej fali epidemii COVID-19 w Polsce, co skutkuje utrzymywaniem restrykcji. Wskazali, że w I kwartale 2021 r. aktywność gospodarcza pozostanie przytłumiona; prognozują spadek PKB o ok. 1,5 proc. rok do roku.

"W 2021 r. wzrost PKB wyniesie 4,5 proc., chociaż opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw COVID19 oraz kolejna fala epidemii zwiększają ryzyka w dół" - zaznaczyli.

Według nich, średnioroczny wzrost cen w 2021 r. wyhamuje w okolice 2,6 proc. z 3,4 proc. w 2020 r. "Około połowa wzrostu cen będzie wynikała ze wzrostu cen administrowanych i opłat" - wskazali.

Dodali, że utrzymywanie restrykcji oraz niepewna sytuacja epidemiczna nie pozwalają na szybsze odbicie zatrudnienia. "Dopiero druga połowa 2021 r., wraz z zakładanym ożywieniem gospodarczym, przyniesie zauważalną poprawę sytuacji na rynku pracy. Szacujemy, że na koniec 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 5,9 proc." - podali.

Według ekspertów Pekao, stopy procentowe będą w najbliższych kwartałach stabilne, a NBP będzie kontynuował skup obligacji. "Interwencje na rynku FX wciąż nie są wykluczone, ale obecny poziom kursu złotego ich nie uzasadnia" - poinformowali.

Analizując politykę fiskalną państwa ekonomiści zwrócili uwagę, że podobnie jak w ostatnich latach, budżet państwa odnotował w styczniu nadwyżkę (kasowo). Ich zdaniem deficyt sektora general government powinien obniżyć się w 2021 r. w okolice 6,0 proc. PKB z ok. 8,5 proc. PKB w 2020 r.

"Po brutalnej wyprzedaży na rynkach stopy procentowej marzec powinien przynieść uspokojenie sytuacji, powrót banków centralny za ster i umiarkowane spadki rentowności obligacji. Ze względu na mocniejszego dolara złoty będzie znajdował się blisko górnego ograniczenia pasma dotychczasowych wahań (okolice 4,53 względem euro)" - podsumowali.