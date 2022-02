Pepees rozpoczął skup akcji własnych

Proponowana cena to 1,2 zł za akcję.

Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 15 do 22 lutego 2022 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 25 lutego 2022 r. Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od zaproszenia zarówno przed. jak i po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży.

Na zamknięciu sesji w piątek kurs spółki wyniósł 1,18 zł.

W wolnym obrocie jest 13,2 mln akcji spółki (13,91 proc. kapitału).