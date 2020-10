Firma energetyczna jednocześnie myśli nad transformacją regionu turoszowskiego i stara się o koncesję na wydobycie węgla brunatnego na kolejne 25 lat.

Elektrownia szczytowo-pompowa na terenie Elektrowni Turów, należącej do PGE? Taki jest postulat Krajowej Izby Klastrów Energii. Mogłaby kosztować 20 mld zł i wspomóc rozwój całego regionu. Co na to PGE, największa firma energetyczna w kraju kontrolowana przez państwo?