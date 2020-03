Pieniędzmi państwa w koronawirusa

Najważniejsze państwa świata wyciągnęły lekcję z 2008 r. - rozpoczynają walkę z kryzysem gospodarczym od mocnego uderzenia.

Większość ekspertów chwali kierunek działań rządu i NBP, które w środę ogłosiły tzw. tarczę antykryzysową, mającą zabezpieczyć polską gospodarkę przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Warto jednak przyjrzeć się pomysłom najważniejszych światowych gospodarek i skali planowanych przez nie działań.



Stany Zjednoczone



W USA pierwszą salwę oddał Fed, który w minioną niedzielę na nieplanowanym posiedzeniu obciął stopy procentowe niemal do zera, a także zapowiedział wart 700 mld USDprogram luzowania ilościowego (QE) większy niż ostatni, przeprowadzony w 2012 r. Znacznie dłużej trzeba było poczekać na zapowiedź działań w zakresie polityki fiskalnej. W środę zakończył się proces legislacyjny przyznający 100 mld USD na programy socjalne gwarantujące minimum egzystencji osobom przebywającym w domu podczas walki z wirusem. Ambicje amerykańskich polityków są jednak znacznie większe. Steve Mnuchin, sekretarz stanu, zaproponował pakiet o łącznej wartości 1 bln USD. W ramach tego największego w historii pakietu ratunkowego dla gospodarki każdy Amerykanin otrzymałby od rządu minimum 1 tys. USD. Ponadto 300 mld USD przeznaczono by na pomoc małym przedsiębiorcom, żeby powstrzymać masowe zwolnienia. Dodatkowo rząd chciałby uchronić przed upadkiem najbardziej dotknięte pandemią sekotry, przeznaczając 50 mld USD na branżę lotniczą i 150 mld USD na inne z tej grupy, z hotelarstwem na czele. Plany polityków opozycji są jeszcze śmielsze. Maxine Waters, przewodnicząca komisji skarbu w Izbie Reprezentantów, chce, by każdy Amerykanin otrzymał 2 tys. USD, a każde dziecko 1 tys. USD co miesiąc aż do końca kryzysu. Eksperci przewidują, że porozumienie na Kapitolu uda się osiągnąć do końca tygodnia, tak by prezydent mógł podpisać ustawę najpóźniej na początku przyszłego.



Strefa euro



W europejskiej unii walutowej to rządy jako pierwsze podjęły zdecydowane kroki w walce z nadchodzącym krachem. Niemcy zapowiedziały „nielimitowane” gwarancje płynności dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem, co według ekspertów oznacza około 500 mld EUR wydatków. Madryt zadeklarował „największą mobilizację zasobów w historii demokratycznej Hiszpanii”, a zatem od 40 lat. Połowa pieniędzy z programu o łącznej wartości 200 mld EUR zapewni płynność krajowych firm, a reszta zostanie przeznaczona na pokrycie rat kredytów mieszkaniowych i rachunków za media. Francja zaproponowała 300 mld EUR w pożyczkach dla firm oraz 45 mld EUR w ulgach podatkowych (m.in. 32 mld EUR odłożonego podatku CIT oraz 8,5 mld EUR na zasiłki dla pracowników czasowo zwolnionych z pracy). Bruno Le Maire, minister finansów, zapewnił, że w razie problemów rząd gotów jest ratować największe przedsiębiorstwa poprzez nacjonalizację. Ogółem wszystkie państwa strefy euro zaproponowały ok. 1 bln EUR gwarancji finansowych dla firm zmagających się ze skutkami pandemii.



Europejski Bank Centralny 12 marca, w dniu ogłoszenia pandemii, rozczarował rynki zbyt mało zdecydowanym działaniem - pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, uruchomił luzowanie ilościowe o wartości 120 mld EUR oraz zwiększył pulę preferencyjnych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (LTRO). W obliczu dużo dalej idących działań rządów w środę EBC zrewidował politykę - ogłosił „pandemic emergency purchase programme”, przewidujący skup aktywów o łącznej wartości 750 mld EUR. Razem z ogłoszonym wcześniej to ok. 11 proc. PKB całej strefy.



Szwajcaria



Szwajcaria to relatywnie mała gospodarka, jednak ze względu na status franka jako bezpiecznej waluty oczy inwestorów w czasie kryzysu bacznie obserwują wydarzenia w tym alpejskim kraju. W opublikowanym wczoraj komunikacie Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) poinformował, że pracuje wraz z rządem nad skoordynowaną interwencją, która złagodziłaby efekty pandemii dla uczestników krajowego rynku przy jednoczesnym zahamowaniu szalejącej aprecjacji krajowej waluty, która utrudnia Helwetom eksport.