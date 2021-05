Pierwszy gatunek zwierzęcia nazwany neutralnie

Nowo odkryty gatunek mrówki z Ekwadoru otrzymał naukową nazwę kończącą się na „oni”, co ma być uhonorowaniem osób niebinarnych.

Miniaturowa mrówka z dużymi szczękoczułkami, którą w 2018 r. odkryto w wiecznie zielonych lasach tropikalnych Ekwadoru, otrzymała niekonwencjonalną łacińską nazwę strumigenys ayersthey. Jest to pierwszy gatunek zwierzęcia, któremu nadano neutralną płciowo naukową nazwę.

Przy nadawaniu nazwy nowemu gatunkowi pierwsza jej część — w tym przypadku strumigenys — określa rodzaj, do którego należy dany gatunek, natomiast druga — ayersthey — identyfikuje gatunek w obrębie rodzaju. Nowe gatunki często otrzymują nazwy na cześć ludzi, głównie ekspertów w danej dziedzinie, ale standardowa praktyka przewiduje rozróżnianie płci patronów — gatunki, które otrzymują nazwę po kobietach, mają końcówki -ae, po mężczyznach -i.

Nazwa „ayersthey” honoruje zmarłego w 2016 r. Jeremy'ego Ayersa, amerykańskiego artystę i aktywistę, a wybrali ją przyjaciele wokalisty zespołu rockowego REM i dr Douglas Booher, naukowiec z Uniwersytetu Yale. Jeremy Ayers nie był niebinarny, ale był gejem i aktywistą na rzecz praw człowieka, w tym społeczności marginalizowanych i osób niebinarnych.

— W przeciwieństwie do tradycyjnych praktyk nazewniczych, które identyfikują jednostki jako jedną z dwóch odrębnych płci, wybraliśmy niezlatynizowane portmanteau, honorujące artystę Jeremy'ego Ayersa i reprezentujące ludzi, którzy nie identyfikują się z konwencjonalnym binarnym przypisaniem płci — powiedział dr Booher.

Ludzie określają siebie jako osoby niebinarne ze względu na to, jak się czują w odniesieniu do swojej tożsamości płciowej, co oznacza, że technicznie rzecz biorąc, sam gatunek nie może identyfikować się jako niebinarny. Dr Douglas Booher powiedział, że w nowo nazwanym gatunku mrówki nie ma żadnych cech, które wskazywałyby na niebinarność, ale tak samo „ucieleśnia ducha różnorodności’’.

— To po prostu naprawdę piękny i inny gatunek mrówki, który wyróżniał się w rodzaju liczącym ponad 850 gatunków. Ponieważ było to tak fajne znalezisko, chciałem uczcić tę mrówkę nazwą, która celebruje całą różnorodność biologiczną, w tym różnorodność jednostek, także płciową — wyjaśnił naukowiec.