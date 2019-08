W piątek po południu pojawiły się pierwsze recenzje gry „Blair Witch”, wyprodukowanej i wydanej przez Bloober Team. Średnia ocen prasy branżowej wersji gry na PC na bazie 13 recenzji to 72/100.

Oceny wahają się do 90 do 60. W przypadku wersji na Xbox One ocena pracy to 75/100. Najwyższa ocena to 80, a najniższa 70.

Wcześniejsza gra Bloobera „Observer” była oceniona na 78 w wersji na PC i 86 na xBox One. Oceny „Layers of Fear2” to 63 na Xbox One, 70 na PC i 68 na Playstation 4. Czytaj także: Bloober liczy na "straszny sukces".

