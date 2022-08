Pierwszy jacht rosyjskiego oligarchy sprzedany

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na aukcji w Gibraltarze został sprzedany superjacht „Axioma”, należący do objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Dmitrija Pumpjańskiego. „Axioma” to pierwszy rosyjski superjacht, który został sprzedany na aukcji w Europie. Do licytacji zgłoszono 63 oferty, ale nie ujawniono, kim jest zwycięzca i ile zapłacił. Aukcję przeprowadził we wtorek Sąd Admiralicji Gibraltaru w systemie zamkniętych elektronicznych ofert.

72,5-metrowy jacht poszedł pod młotek na rzecz amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan, który twierdzi, że Dmitrij Pumpjański, rosyjski oligarcha, jest mu winien ponad 20 mln USD. Bank oświadczył, że chce odzyskać jedynie należne mu pieniądze, pozostałą kwotą zadysponuje sąd w Gibraltarze.