Pierwszy raz ponad 700 EUR za 1 MWh w Niemczech

Ceny energii biją rekordy w Europie w poniedziałek. Gaz ziemny był ok. 15 razy droższy niż w przeszłości o tej samej porze roku, informuje Bloomberg.

Gaz ziemny drożał w poniedziałek o ponad 20 proc. do 295 EUR za 1 MWh na platformie TTF. Powodem jest ogłoszenie przez Rosję wstrzymania dostaw gazu przez Nord Stream 1 na trzy dni na przełomie sierpnia i września. Wzrost ceny gazu pchnął w górę ceny energii. W przypadku kontraktu z dostawą za rok w Niemczech drożała nawet o 27 proc. do 710 EUR za 1 MWh. Taki sam kontrakt na dostawę energii do Francji rósł o 16 proc. do 840 EUR. Mocno skoczyła również cena węgla z kontraktów futures.